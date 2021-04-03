周日西甲壓軸上演前列大戰，榜首馬德里體育會作客力爭前四的西維爾。馬體會在國際賽前走勢回落頻頻失分，今訪一向在主場表現不俗的西維爾肯定難打。雙方實力旗鼓相當，預計難攻破對手大門，上半場出現入球機會低，敲「半場入球大細」中位數[0.5/1球]「細」。（球賽編號：星期日48；now632台明日3:00am直播）

文︰何西

馬體會仍居西甲榜首，但領先優勢已不如季中大，在今輪展開前僅領先次席巴塞隆拿四分。球隊在今季聯賽僅兩敗，不過近仗失分頗多，自2月中作客賽和利雲特起，近7仗聯賽出現3勝3和1負，僅1次總入球達3球或以上，當中在上半場與對手交投甚少，近2仗皆在半場以0:0賽和對手，只有2仗上半場總入球達2球或以上。馬體會今仗陣容頗為完整，不過葡萄牙中場祖奧菲歷斯在上周代表國家隊出戰對盧森堡的世盃外賽事中因傷退下火線，未必能趕及候命，如此一來馬體會的進攻勢必受到影響。

西維爾主場硬淨失球少

西維爾在上月先後在西班牙盃4強以及歐聯16強出局，餘下球季目標只有力保前四位置，下季繼續出戰歐聯。形勢上西維爾要達標頗為樂觀，今輪前領先隨後的皇家蘇斯達10分，不過在沒有其他戰線包袱下仍希望盡快取得足夠分數。

西維爾在國際賽前於聯賽成績回穩，近3輪2勝1和，當中主場兩戰全勝，近8次西甲主場更取得7勝1負佳績，當中六仗保持不失球。西維爾今季戰績不俗，不過面對3大強隊馬體會、巴塞與皇家馬德里至今4戰僅得1和3負，幸好失球方面皆不算多，僅1次半場總入球達2球或以上；今仗在主場出擊加上陣容完整，迎戰馬體會料可守得住對手，「半細」值捧。

艾拉維斯「切」勿沾手

另外，同日西甲早場護級分子艾拉維斯主場迎戰切爾達，主隊一沉不起難救，看好切爾達全取三分而回，客軍讓得起平/半敲上盤。（球賽編號：星期日24；now632台今日8:00pm直播）