精工帶給球迷的除精數出色外援，還有不少經典本地賽事及外隊賽，最經典的外隊賽要數83年的精工對南美明星隊，因南美明星明隊遭國際足協禁賽，最終改為免費讓兩萬八名球迷入場觀看的一仗。

由黃創山任班主的精工除不斷在本地賽爭成績，還邀請很多外國勁旅來港，包括有當時尚未是球王的馬勒當拿在陣的小保加、還有熱刺及紐約宇宙隊。精工球迷劉偉強表示，精工對上當時星光熠熠，坐擁奇雲基謹及賀巴殊等名將的漢堡，雖大敗1:9，但據悉因表現好，大敗只因技不如人，黃創山賽後照放獎金。

1983年，精工邀請巴西左腳王伊達及列圖等南美明星隊訪港，而明星隊球員因來自南美不同球會，國際足協要求球員須得到足總及球會同意，才可出戰這場表演賽，否則禁賽。張遠憶當年花兩晚通宵希望解決問題，無奈仍無法完成程序，但門票已售罄，紀念品亦已預備好，黃創山提出改為不收門票，南美明星隊同意，可說經典，亦顯出黃生搞波的豪氣及霸氣。劉偉強透露，雖然賽事可退票，因支持鍾意精工，亦已入場觀看這場表演賽故未有退票。黃生搞外隊，帶起熱潮，球迷買飛入場令到球迷滿意，全力以赴。

說到難忘本地賽事，84/85總督盃決賽對南華，由領先變落後，雖有胡國雄射失12碼，但在完場前追和，再加時反勝，過程極具戲劇性，加上有胡國雄的金球，使張遠及劉偉強異口同聲選這場爆棚決賽為本地賽中的經典。

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