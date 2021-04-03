【全日本游泳錦標賽】

【綜合日本外電】日本抗癌勇士池江璃花子，上周六在作為東奧選拔暨測試賽的全日本游泳錦標賽首日賽事連過兩關，以總成績第3殺入周日的女子100米蝶泳決賽。

池江璃花子早上在東京水上活動中心舉行的女子100米蝶泳初賽，以58秒68得到小組第1，並以總成績第二名晉級。至下午上演的準決賽，她又以58秒48的成績成為小組第1，並以總成績第三名打入決賽，僅次於在另一組游出58秒30的長谷川涼香，以及58秒32的相馬愛。值得留意的是，池江在今年2月20日出戰東京都公開賽時，曾以59秒44奪得季軍，如今在個半月內便快了接近一秒，進步實在相當驚人。

於2019年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出的池江璃花子，在今屆全國賽共參加四個項目，包括作為東京奧運國內選拔賽的女子50米及100米自由泳、100米蝶泳，以及非奧運項目50米蝶泳。池江在首日賽事後重申，自己的目標是參加2024年巴黎奧運，今次只會以躋身各項決賽為目標：「正如之前所說，東京奧運並不是我的主要目標，我今次參賽純粹是想累積更多經驗，希望（在決賽）能夠游出比準決賽更快的時間。」

按照規則，只要池江能在今日下午的決賽取得頭兩名，且達到57秒10的最低標準，便可取得東奧參賽資格。