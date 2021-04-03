若說70、80年代是香港足球的最輝煌時期，精工便是這個時代的象徵。當年甲組聯賽百家爭鳴，但黃創山及胡國雄帶領精工脫穎而出，稱霸本地球壇，至今仍被譽為香港最成功的球隊之一。今期《球壇話當年》邀得精工前領隊張遠及忠實球迷，回顧這支傳奇班霸的點滴，又揭開精工當年退出解散的真正原因。

精工由泰國華僑富商黃子明在1970年成立，首兩年隨即打出成績，連跳兩級升上甲組，隨後黃子明將球隊轉交次子黃創山主理。本職記者的張遠1976年獲識於微時的黃氏邀請，加入成為球隊公關，繼而出任領隊，見證精工走上高峯。征戰甲組14年間，黃創山帶領精工九奪聯賽冠軍，其中78-85年間創下七連霸紀錄，連同銀牌賽、總督盃、足總盃等大小比賽，共40次取得冠軍頭銜，鋒芒猶勝南華及愉園等傳統勁旅。

除叱吒本地球圈，黃創山經常重金禮聘外隊來港獻技及廣招外援（見另稿），不但帶動足運熱潮，更將香港這彈丸之地帶到國際舞台。張遠憶述，「山哥」視球迷為顧客，常言「球迷畀得錢入嚟，坐大鐘底又好，南看台又好，必須要踢場好波令佢哋滿意」，正是辦精工的宗旨。

談及精工的靈魂人物，黃創山定居功至偉。與黃氏共事多年，張遠見證他對精工大小事親力親為，投入程度至今仍無出其右：「日日都會開會，好緊張，有時又嚟落場睇我哋操練。」當年精工廣邀外援加盟及外隊訪港，不少皆是黃創山一手促成。張遠憶道，有次「山哥」欲邀意甲班霸祖雲達斯到港，特意飛到意大利都靈，在酒店苦等兩日。雖最終未能成事，但黃創山對球隊的熱情仍可見一斑。除付出時間心血，據估計精工十多年來花費逾3,000萬，足見黃氏家族重視球隊程度。雖然出錢又出力，但張遠透露黃創山從不插手球隊排陣及部署，反而樂於聽取自己及教練意見：「佢（黃創山）以前訪問都強調『香港球會千祈唔好搞老細足球，搞親多數輸』。你講得佢掂就得，講唔掂就會同你拗，但大家都係對隊波好。」

場外有黃創山造就精工豐功偉業，胡國雄則在場內助球隊獨步球壇。這位一代巨星在精工升班當季獲黃氏以四萬元年薪從南華挖角，自此與球隊攜手登上巔峯。效力14年間，胡為精工上陣435場，射入213球，四次當選香港足球先生的紀錄至今仍無人能及。張遠指，胡國雄當時在本地實力超班，不但曾被巴西球會山度士招攬加盟，連英國高雲地利城教練亦曾盛讚，稱其實力足以在英甲（英格蘭頂級聯賽）佔一席位：「（香港）到家陣冇一個好似佢咁天才、咁技術型嘅球員。」

精工閃耀本地球圈，但璀燦過後，忽又如流星般隕落。1986年6月20日，黃創山宣佈來季起解散球隊，張遠憶道當時目睹有在場記者落淚：「事後訪問佢，佢話自己冇咗一支偶像球隊，好傷感，真係好傷感，包括我自己在內都係。」連記者都難忍淚水，對自小支持精工的忠實球迷劉偉強打擊更是不言而喻。其時精工舊部散落港甲，當中陳發枝、尹志強、賴羅球等主力轉投南華，令劉生只好寄情「少林寺」賽事：「（精工）始終係我最愛嘅球隊，唯有咁樣搵啲寄託，但感覺一定唔同。」

一代班霸急流勇退，原因眾說紛紜。有指黃創山不滿足總體制，特別是在86-87年起推行「全華班」，禁用外援球員的政策；亦有傳胡國雄退役促使球隊散班，張遠親證以上僅屬「催化劑」：「佢（黃創山）讀完書已經投入喺足球上，今時今日都應該退出嚟，為家族生意創一番事業，加上將球隊提升去更高層次好難，係精工解散最主要原因。」寶路華及精工兩支商業大軍先後退出，加上「全華班」下欠外援領軍，削弱各隊實力，隨後數年球市轉趨蕭條。即使足總三季後取消禁援亦為時已晚，昔日球壇盛世再不復見。

短短16年，精工經歷成軍、稱霸、散班，一幕幕經典場面仍長留球迷腦海，無數輝煌戰績及傳奇事蹟足令球隊在港足史冊留名。去年球隊成立50周年，張遠不諱言自己年紀已邁，本未有計劃籌備紀念活動，但有不少球迷、媒體關注及支持，加上黃創山首肯，張決定集合45期球迷月刊，加上黃創山訪問、胡國雄自傳、珍貴舊照等新元素，出版《永恒班霸 精工足球隊五十》紀錄精工點滴。

及後球迷會成員斡旋下，精工與運動品牌合作推出限量100件復刻版球衣；年末亞洲足協辦香港最受歡迎球會選舉，球隊亦榜上有名，盡顯精工超然地位。張遠感激球迷多年愛戴，但笑言自己與黃創山已70歲，透露精工未來不會再有官方活動：「除非黃生突然間有興趣，不過我相信機會幾低吓！」

記者：麥卓溢、曾雁平 攝影：董立華

精工小檔案

成立年份：1970年

解散年份：1986年

會長：黃創山

著名球員：胡國雄、陳鴻平、居里、麥昆、邦迪、連尼加賀夫、巴貝利等

曾奪錦標：

甲組聯賽（9次）

銀牌賽（8次）

總督盃（6次）

足總盃（6次）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波