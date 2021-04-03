【香港學界3x3籃球挑戰賽】

【本報訊】香港學界3x3籃球挑戰賽上周六假修頓延續戰火，英華書院在男子F組生死戰以11:10反勝寶覺中學，驚險晉級八強，並跟C組首名的喇沙書院爭奪四強席位。八強至決賽將採取淘汰制，並於周二假修頓上演。

英華在男子F組與九龍區老對手寶覺狹路相逢，開賽初段難擋寶覺的林嘉豪強攻內線，落後1:4。但英華回勇及時，除李傑樺外投中鵠，周富謙也內外開弓扳平10:10。及後佘睿文在最後26秒博得關鍵罰球，並阻截寶覺最後一波攻勢，英華終一分險勝寶覺。他們再以21:7輕取聖道迦南書院，加上同組的Lin’s Basketball棄權，英華在兩戰全勝後以小組首名晉級，八強鬥喇沙。

英華近3季九龍區D1學界賽4強皆不敵寶覺而錯失決賽資格，今次能夠報回一箭之仇，周富謙直言贏得驚險，他透露球隊因疫情停練多時，加上自19/20球季的九龍D1學界賽後未打過正式比賽。對寶覺攻入五分的他續指，自己打3X3籃球的經驗不足：「3x3比五人籃球的節奏更快、體能消耗很大，變數更多。即使己隊賽前部署要打pick and roll，但進攻時間僅12秒，很多時候擋到第2點只剩4、5秒，導致倉卒起手。」英華晉級後，將與C組首名的喇沙書院爭奪四強席位。至於漢華中學、青中及嗇色園主辦可藝中學，則分別於E、G及H組脫穎而出，躋身八強。

同日女子組一樣激戰連場，漢華中學在G組分組賽跟港大同學會書院鬥得難分難解，在法定時間戰至8:8，港大同學會書院在加時階段先有陳詩琪外線出手博得犯規，雖兩罰全失，但她後來頂住壓力射入在外線射入關鍵兩分，終助球隊在驚濤駭浪下勇挫漢華。她們之後再下一城，以21:7輕取王仲銘，分組賽兩戰全勝並搶得出線資格。