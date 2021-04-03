曼聯將與周日英超主場迎戰白禮頓。紅魔門將迪基亞早前因妻子分婏，缺席了整個三月所有比賽，終於等到長期正選機會的甸恩軒達斯表現不俗，上陣6場比賽中，3場英超助曼聯取得2勝1和兼不失一球。如今迪基亞回歸，領隊蘇斯克查又面臨幸福煩惱，惟有球季餘下兩戰線英超與歐霸盃，各自擔任主力門將。

曼聯在3月份6場比賽皆是由甸恩軒達斯把關，英超3戰0失球表現出色，在歐霸盃16強亦協助球隊淘汰AC米蘭晉級，美中不足是在英足盃不敵李斯特城八強下馬。目前曼聯兩大門將皆可候命，D軒自然不想每當有迪基亞便要讓出正選位置：「沒有人會無條件給予你正選位置，要得到便得憑自己的努力去爭取，希望我經過努力之後可以得到機會（繼續正選）。能在坐滿七萬多人的奧脫福球場上，為曼聯把關協助球隊擊敗利物浦，一直是我夢寐以求可以出現的情景。」

在從迪基亞及D甸中只能挑選一名正選，對領隊蘇斯克查而言無疑是困難的抉擇。曼聯在今季只餘下英超與歐霸盃兩戰線，前者主要目標是保前四獲下屆歐聯參賽席位，在歐霸盃則是雙重目標，爭取蘇B領軍下紅魔首項錦標，一旦在聯賽爭前四有閃失，亦可藉奪冠確保下屆參加歐聯的資格。因此蘇B的權宜之計是讓兩名門將分別在兩項賽事成為主力，到球季結束後再檢討及決定下季正選誰屬。

紅魔兩大門神今季英超數據

#1 迪基亞

年齡：30歲

國籍：西班牙

上陣：24場（24正選）

成績：12勝8和4負

失球/場均失球：29球/1.2球

不失球場數：9場（38%）

救12碼：0次

犯錯導致失球：1次

#26 甸恩軒達臣

30歲 年齡：24歲

國籍：英格蘭

上陣：6場（5正選）

成績：5勝1和0負

失球/場均失球：3球/0.5球

不失球場數：4場*（67%）

救12碼：0次

犯錯導致失球：1次

截至03/04

*包括3:2贏修咸頓一仗，後備上陣後保持不失

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