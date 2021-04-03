上周六英超早場賽事，車路士主場迎戰西布朗。主隊車路士上半場雖然先開紀錄，但隨後即有堤亞高施華2黃1紅被逐，多打一人的西布朗靠馬圖斯佩雷拉在上半場補時階段梅開二度，加上哥林羅賓遜起孖及麥巴耶戴亞尼「士哥」，助西布朗作客以5:2擊敗車路士。車路士領隊杜曹（小圖）上任後吞下首場敗仗，此前14場比賽僅失2球，但今仗就連失五球。

由於車路士陣中有不少球員有份出戰國際賽，領隊杜曹今仗作出輪換，由迪姆華拿擔正攻堅，養傷兩個月的後衞堤亞高施華此役復出，與艾斯派古達及葛特蘇馬組成三中堅，中場方面由佐真奴費路及高華錫擔正。

開賽早段，主場出擊的車路士場面上雖然佔優，惟面對擺出五後衞的西布朗均無功而還，戰至27分鐘，藍軍憑基斯甸普列錫在門前補射得手領先。不過僅兩分鐘後，施華在禁區頂鏟跌奧基約高斯魯，球證出示第二面黃牌將其驅逐出場，藍軍以10人應戰後形勢急轉直下。至補時階段，客軍憑佩雷拉在禁區內乖巧射成1:1，並在兩分鐘後在禁區內把握藍軍失誤射近柱得手，半場西布朗反超前2:1。

換邊後車路士換入美臣蒙特加強攻力，可惜63分鐘再度失球，客軍有羅賓遜在禁區頂球不着地撞射破網，加上麥巴耶戴亞尼於68分鐘建功領先到4:1。雖然藍軍靠着蒙特於71分鐘追近比分，但羅賓遜補時再入一球，最終藍軍以2:5不敵對手，杜曹14場不敗走勢告終。

文：王杰