周六西甲，皇家馬德里主場鬥伊巴，雖球隊曾3度入球被判越位，但仍憑馬高阿辛斯奧和賓施馬上下半場各入1球，2:0小勝對手，為球隊在周中鬥歐聯前增強信心。

皇馬周中要在歐聯8強鬥利物浦的後顧，今仗可謂半力出擊，派出馬些路、艾斯高和艾達米列達奧正選上陣，更由賓施馬和馬高阿辛斯奧攻堅。開賽4分鐘，伊巴後防回傳失誤，但賓施馬單刀下未能為球隊先開紀錄；2分鐘後，今仗的隊長馬些路左路傳中，賓施馬尾柱頭槌破網，可惜被判越位入球無效。

36分鐘，皇馬再一次「食詐糊」，盧卡斯華斯基斯右路傳中，禁區頂的艾斯高撞射，門前阿辛斯奧一個後腳讓皮球射破對方迪米杜域的「大細龍」入網，但球證經VAR協助後再次判入球無效。4分鐘後，卡斯米路交出直線阿辛斯奧左腳施射破網為球隊領先1:0。

換邊後雨勢漸大，泰拔高圖爾斯62分鐘更因而險把回傳的皮球送入自己龍門，要飛鏟解圍。70分鐘，卡斯米路傳射得手，但過程中有球員越位再先，皇馬第三次入球無效，2分鐘後，後備入替的雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，賓施馬跳頂為球隊奠勝，最終以2:0小勝伊巴。

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