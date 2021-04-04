澳洲球手芭迪周六在邁阿密網球公開賽女單決賽，藉着對手安達絲古中途受傷棄權，成功衞冕。

芭迪今仗一開賽便打動相當主動，更一口氣連贏三局，領先3:0。安達絲古雖然在第五局成功打破芭迪的發球局，但隨後一局又遭「破發」。芭迪趁機搶回主動權，並以6:3先贏一盤。

連至第二盤，安達絲古的發球仍然未見起色，連輸兩局之後，再於第三局途中扭傷足踝。安達絲古在場邊接受治理後，一度繼續比賽，但落後至0:4的時候，終於決定棄權，讓芭迪贏得個人第10項WTA巡迴賽冠軍。

「這永遠不是大家希望見到的結局，比安卡（安達絲古）經歷過不少傷患，我為她感到難過，但願這不會為她今個賽季構成太大影響。」芭迪說。

去年的邁阿密網球賽因為武漢肺炎疫情取消，身為19年女單冠軍的芭迪對於能夠成功衞冕，直言感到高興：「這是我首次成功衞冕，能在季初打下好基礎，我真的很興奮。」

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