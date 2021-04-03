勇士上周五在史堤芬居里（Stephen Curry）及祖蒙特格連（Draymond Green）雙雙缺陣下，作客以77:130不敵速龍，主教練卡爾（Steve Kerr）坦言對於今場被大炒53分感到羞愧難堪。

「大家都看到了，我們被摧毀了，沒甚麼可說的，我們所有人都很難堪。」卡爾賽後說。「當戰局急速轉壞，我們便潰不成軍。居里與格連齊齊缺陣，令我們遇到逆境時群龍無首，未能及時反彈。」

勇士今仗的投射命中率只得32.9%，遠遜速龍的53.4%，成為大敗關鍵。速龍後衞尹維特（Fred VanVleet）在第三節因為拉傷左髖屈肌退下火線，但仍有27歲生日的施亞甘（Pascal Siakam）攻入全場最高的36分，卓特（Gary Trent Jr.）與阿尼路比（OG Anunoby）也分別有24及21分，反觀勇士全隊得分最高的域堅斯（Andrew Wiggins）只有15分進賬。

速龍是役最多曾領先61分，最終以53分之差勝出，成功刷新NBA今季最大勝負差距紀錄，較去年12月27日小馬贏快艇124:73，還要多出兩分。這次亦是勇士隊繼1972年常規賽以63分之差不敵湖人，以及翌季於季後賽再被湖人大炒56分後，隊史第三慘烈的敗仗。

可幸的是，尾龍骨有傷的居里，預料將於周日作客鷹隊復出。至於手指受傷的格連，則仍未確定會否繼續休戰。

文：童健