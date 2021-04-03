周日英超尾場曼聯回到主場迎戰白禮頓，近期客隊兩連勝暫時脫離降班漩渦，雖然氣勢相對地更勝剛於英足盃出局的紅魔，但曼聯眼下全力保住前四位置，加上近四場聯賽全保清白身，白禮頓要取得入球不易，加上紅魔鋒線眾將受傷患困擾，今仗可取「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：亨少

國際賽賽期前，曼聯出戰英足盃八強，在收起般奴費南迪斯（B費）等主力之下惡鬥李斯特城，最終卻以1:3慘遭淘汰。現時球隊就只餘下英超及歐霸盃兩條戰線，以領隊蘇斯克查早前受訪的態度，必以保住聯賽前四為首要目標，同時亦要繼續爭勝，盡最後努力向榜首曼城施壓。

鋒線傷兵多靠卡雲尼

曼聯於國際賽期有多達14名球員入選國家隊，除了一早因傷退隊的拉舒福特及格連活特外，幾近八成球員曾經上陣，體力上勢必有所消耗。同時，因安東尼馬迪爾代表法國作客哈薩克一役受傷下，令曼聯眼下僅有老將卡雲尼一名健康的前鋒，即使福仔及「綠木」有望復出，但狀態難靠，而且有歐霸後顧之下，亦未必贏得多。

不過，紅魔勝在防守穩健，近四場聯賽一球不失，當中包括其時連勝多場的曼城，以及同樣狀態不俗的韋斯咸，含金量十足。域陀連迪路夫在國家隊服役時受傷，應無大礙或可候命，今仗防線勢以艾歷拜利與隊長哈利馬古尼扼守中路。另外副選門將甸恩軒達臣擔正表現不俗，今仗或續以正選上陣（見另文）。

至於對手白禮頓國際賽期前的聯賽主場鬥紐卡素，更在這場護級的「超級六分波」中以3:0大勝對方，兩連勝之下暫時脫離降班漩渦。觀乎白禮頓近兩場對手修咸頓及紐卡素近況同樣差勁，今仗硬撼曼聯可說是真正挑戰。

白禮頓對強隊多僅敗

白禮頓自從2017年升上英超後，作客奧脫福球場的往績相當差，近四次作客都全部敗陣而回，要延續連勝走勢絕不容易。然而，白禮頓今季失球數並不算多，單計下半版球隊的失球數字話更是數一數二的少，足證防守有一定能力，預期今仗客隊以穩守為先，等待反擊機會。同時，球隊近三場對曼城、熱刺，以及利物浦等強隊的比賽，同樣巧合地開出0:1或1:0波膽。今仗面對近期攻力疲弱的曼聯，有力避免遭大炒，入球「細」可敲。