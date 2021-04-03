周六意甲上演今周所有10場比賽，其中祖雲達斯作客拖連奴上演都靈打吡。雖然祖記有費達歷高基艾沙先開紀錄，但隨後連失兩球，最終仍要靠基斯坦奴朗拿度（C朗）的頭槌入球扳平，以2:2逼和對手搶回一分，不過被同日贏波的阿特蘭大爬頭跌落第四，雖然少踢一場但保住前四亦絕非易事。

今仗祖記陣容天殘地缺，兩名中堅邦路斯及美列迪美羅確診武漢肺炎，另外保羅戴巴拿、艾法美路及韋斯頓麥堅尼因違反限聚令被球隊罰停賽，今仗續靠C朗及基艾沙爭取入球。結果開波僅12分鐘，祖記一次左路進攻，基艾沙與艾華路的配合撕破對手防線，基艾沙一路壓入禁區門前窄位射入，助「斑馬兵團」先開紀錄。

不過拖連奴27分鐘就成功追平，文拿高拉禁區外左腳勁射，祖記門將施捷斯尼撲出不遠，被對手前鋒東尼沙拿比亞門前執雞頂入追平完半場。易邊再戰祖記甫開賽就再失一球，古路施夫斯基一次回後直接交到處於禁區外的沙拿比亞腳下，後者帶順後起腳施捷斯尼雖然撲到但照入網，助拖連奴反超前。此後祖記強攻，戰至79分鐘終靠一次左路傳中得手，基亞連尼起腳落到尾柱的C朗，後者門前頂入，令祖記避免聯賽兩連敗，但僅得1分得56分下被58分的阿特蘭大超前，更被拿玻里追至同分。

而尾場出擊的國際米蘭作客鬥博洛尼亞，戰至31分鐘前鋒盧卡古先頂頭槌被撲出，但隨後再加一腳補中一箭定江山，以1:0險勝對手，在少打一場下領先AC米蘭8分。

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