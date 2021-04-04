抗癌成功的日本天才女泳手池江璃花子，周日在全日本游泳錦標賽暨東京奧運選拔及測試賽第二日賽事，於女子100米蝶泳決賽以57秒77封后，雖然未能符合日本隊內出戰奧運單項的標準，但仍有機會以女子4X100米混合泳代表身份，出戰東京奧運。

上周六在準決賽游出58秒48，以第三名資格晉級的池江璃花子，周日在決賽游出57秒77佳績勇奪冠軍。根據奧運賽例，每支代表隊在每個游泳細項，最多可以派出兩名達到57秒92「A標」的泳手出戰，可惜的是，日本泳總為女子100米蝶泳訂下了57秒10的標準，所以池江將無緣在東奧參戰這個單項，不過，她仍可藉着達到A標的成績，獲得代表日本出戰4X100米混合泳的資格。

「經過準決賽後，我沒想過自己可以出57秒多的成績，更何況是取得接力賽資格。我真的很高興。出場時我只是想着『我回來了，我是屬於這裏的』。」池江賽後含淚說。「較五年前的奧運選拔賽相比，我的信心其實還要減弱了。儘管沒想過現階段可以勝出，但我還是很努力地練習。所以，無論情況有多艱難，努力都一定會有回報。」

20歲的池江璃花子於19年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出。除了100蝶之外，她在今屆全國賽還會出戰女子50米及100米自由泳，以及非奧運項目50米蝶泳。

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