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紅軍滅兵｜19億三叉戟全場射得一腳 阿仙奴青訓啟示再點醒阿迪達

14分鐘前

阿仙奴於重開的首場英超，即慘吞利物浦3蛋，隊史最昂貴、加起來花費了球會1.75億鎊（約19億港元）轉會費的三叉戟拿卡錫迪、奧巴美揚與尼高拉斯比比，全場表現寂靜，而且根據whoscored的統計，前兩者竟然都未有起過腳射門；這3名貴價鋒將的低迷，某程度反而襯托得今仗缺陣的兩位小將布卡約沙卡及伊美路維，在兵工廠的進攻體系中顯得更重要。

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拿卡錫迪、奧巴美揚與尼高拉斯比比3將，分別在2017、18及19年加入兵工廠，而且一年比一年刷新更高的轉會費紀錄，當中比比的總身價高達7,200萬鎊，球會要採取分期付款方式，用5年時間支付給他的前球會里爾。不過，比比現時入「廠」逾1年半，似乎仍未交出代表作，惟whoscored的今場數據統計，他竟是3人中唯一射門中過框的球員。

資料也顯示，今場是自去年7月捧得英足盃的那場決賽，經過45場比賽後3人再次聯袂上陣的比賽，可惜卻完全擦不出火花。美揚除了上季復賽時踢出一段銳不可當的入球走勢外，今季大部份時間的演出都在水準之下，25輪聯賽只入9球，雙位數未到，趁國際賽有空閒去剪了個奇特的辮子頭，從今場所見無助他提升比賽信心。

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至於拿卡錫迪自加盟以來，入球能力一直為人詬病，儘管他的比賽態度可能在3人中最積極，但不知是否自身能力不夠突出，總予人在前場的威脅性及爆發力不足，也偶有敗家的鏡頭。

事實上，阿仙奴在進入國際賽周前，過去3個月的表現比季初好得多，布卡約沙卡與伊美路維兩位自家青訓，在隊內起了舉足輕重的作用，特別是伊美路維自被領隊阿迪達提拔，成為一名固定正選後，無論出任後上中場或因要遷就馬田奧迪加特被調移左路，都表現對辦，為球隊提供甚強的活力，而沙卡更不用多說，根本就是兵工廠全季演出最穩定一人。兩人今場因傷倦勤，也使擅長與他倆作小組短傳配合的奧迪加特孤立無援，在4-2-3-1陣型中顯得不適應，或者阿迪達經過今場大敗後，對未來的建「廠」大計有了更明確的方向。

阿仙奴三叉戟周六比賽數據統計

奧巴美揚

入球（助攻）：0球（0次）

射門（中框）：0次（0次）

傳球成功（盤扭成功）：75次（0次）

拿卡錫迪

入球（助攻）：0球（0次）

射門（中框）：0次（0次）

傳球成功（盤扭成功）：71次（0次）

尼高拉斯比比

入球（助攻）：0球（0次）

射門（中框）：1次（1次）

傳球成功（盤扭成功）：86次（1次）

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