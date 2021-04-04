爵士全隊周六射入26個三分球，最終以137:91大破魔術，連贏9仗，同時將他們的主場連勝紀錄增至22場。

爵士眾將今仗手風甚順，全場92投51中，命中率達55.4%，在三分線外亦錄得55投26分（47.3%），當中單在上半場已轟入18個三分球，打破NBA的半場紀錄。米曹（Donovan Mitchell）是役射入6個三分球，全場得到22分，在三分區7投5中的恩高斯（Joe Ingles），與入了4個三分球的B保丹奴域（Bojan Bogdanovic），各有17分進賬，而後備上陣的卡拉臣（Jordan Clarkson）亦有15分及9次助攻。

魔術方面，W卡達（Wendell Carter Jr.）取得全隊最高的19分，奧基基（Chuma Okeke）亦有16分貢獻，但他們全隊87投只中32球（36.8%），三分球命中率更只得8.3%（23投2中），加上籃板球數目亦被大幅拋離（39:50），最終以46分之差慘敗收場。

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