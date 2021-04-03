精工在甲組的14季除九次成為冠軍，後期成立球迷會，又聘請按摩師，更在宿舍添置健身器材，以當年的標準是行前很多步，是相當前衞的職業隊。

張遠表示：「黃生同我講，精工球迷越來越多，想回饋球迷多年支持，想成立精工球迷會，而當年難撲飛，除向球迷送每月的精工月刊，還協助球迷預訂賽事門票，當年來說籌組球迷會是好新鮮事物，其他球會未必願意做，因為要使錢，事實上當時聘用不少人，處理月刊的印刷，稿件安排與聯絡會員。」精工球迷會最終在82年成立，由譚詠麟擔任會長。球迷會成立當日在灣仔伊館舉行典禮，更安排胡國雄、盧福興、朱國權等球員事前學唱歌助慶，結果坐滿全場，場面相當盛大。

張遠指出，七八十年代本地球壇不流行健身，而精工赴英備戰新球季時，看到當地球員已有健身訓練，遂回港聘請健身教練，更在宿舍添置可以有14個動作的健身器材。另外，為使球員放鬆肌肉，球會又以月薪3,000元從印尼聘用專業運動按摩師，賽前賽後為球員按摩，有助球員放鬆肌肉。另外，精工又覓得一位運動醫學專科醫生，專責治理球員傷患，加快受傷球員康復重投比賽，可說極為前衞。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波