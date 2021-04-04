力圖衞冕英超的利物浦今季因傷兵問題季中表現大走樣，更創下主場聯賽6連敗的劣績，不過近期球隊狀態明顯好轉，周六3:0大勝阿仙奴後更重燃殺入前四的希望。賽後領隊高普大讚全隊上下表現一流，全場合計補時95分鐘沒有讓兵工廠得到任何機會。

今場利物浦甫開賽已經佔上風，下半場更是短時間內連入兩球令阿仙奴無力還擊，賽後受訪時高普亦極為滿意球隊表現，「從整體表現而言，我們踢得非常出色，阿仙奴全場95分鐘從未進入過比賽之中。」高普另外提到，紅軍今仗的反擊銳利、防守穩健，而且落場球員狀態出色，是今季的第一次，未來希望可以保持這樣的表現，贏出餘下的比賽。高普同時指自己不會特別留意車路士或韋斯咸的比賽，但客觀而言球隊需要其他隊伍失分。

另外，今季飽受批評的右閘阿歷山大阿諾特，今仗助攻迪亞高祖達頂入開紀錄的一球，高普亦特別在賽後點名讚賞這位小將，同時暗寸早前未有徵召阿諾特入英格蘭的領隊修夫基，「阿諾特的傳中實在無與倫比，他再次展現自己的級數。不過我不想再談他沒有入選的事，這是修夫基的決定。阿諾特的狀態很好，如果有人說他不夠好的話，我只能說他看錯了。」

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