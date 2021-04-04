周六德甲上演榜首大戰，榜首的拜仁慕尼黑作客次席的RB萊比錫。雖然拜仁有主力射手羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣，但仍靠近況出色的中場哥列斯卡攻入全場唯一入球，以1:0險勝對手，亦令拜仁的榜首優勢拉開至7分，九連霸高唱入雲。

今仗拜仁除了缺少利雲度夫斯基外，後防兩名主將艾方素戴維斯及謝路美保定同樣因停賽缺陣，加上大部份主力均在國際賽賽期中有比賽，令人擔心體能未能回復。但上半場萊比錫亦未有製造太多威脅埋門，雙方形勢一度膠着。

但戰至38分鐘拜仁的甘美治於中圈位置交出靚絕直線，湯馬士梅拿帶順入禁區，傳出12碼點讓後上的哥列斯卡撞射，後者一腳勁射射破對手門將古拉施斯十指關先開紀錄。而此記入球亦是拜仁各項賽事連續62場有入球，成功打破由自己保持的德國職業球隊連續入球紀錄。

下半場初段主場的萊比錫氣勢極佳，惟連番施射始終未能攻破紐亞把守的最後一關。今仗出任中堅的阿拉巴為球隊於德甲上陣第274場，成功超越列貝利成為隊史德甲上陣最多的外援，同時由他率領先的防線亦力保不失，最終以一球險勝萊比錫，於榜首繼續領放。

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