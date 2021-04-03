愉園周日下午3時在深水埗運動場上演的港超聯獨腳戲誓破標準流浪，以求打開聯賽勝門，為周三菁英盃決賽對東方龍獅造勢。

今季負面消息不斷的愉園，目前在聯賽7戰5和2負排在第七位，但就躋身周三晚的菁英盃決賽，而球隊上下希望在決賽前先在聯賽開勝門，以加強球員決賽挑戰東方的信心。這支老牌球會上場對冠忠南區有射手羅拔奧度傷癒復出，且早段由這名尼日利亞外援開紀錄，可是之後受壓，最終被南區逼和保住一分。

愉園主教練鮑家耀賽前表示，球隊聯賽未勝，多少擔心球員信心有所動搖，他說：「上場領先後，踢來相當拘謹，其實季內已出現此情況，加上心急，故賽後與球員檢討，希望今日對流浪會有改善，惟深水埗較窄狹，如對手屯重兵於中路，對爭勝有相當難度。」愉園首循環與流浪在各佔半場優勢下踢成2:2。

流浪上場缺基藍馬及法蘭度兩名防守主力下，以1:3不敵東方，不過，此戰重整旗鼓戰同級隊愉園，總監李輝立賽前表示，前鋒阿加斯圖上場受傷，此戰或缺陣，但中堅法蘭度將復出，至於基藍馬受膝傷所困，可能不會冒險上陣，而祖連奴傷癒且全面復操，此戰將上陣。流浪目前7戰得7分，落後多踢一場的飛馬3分排第5位，仍有機會爭前四，而此戰將以一貫防守踢法搶分。

港超聯周日賽程

3:00pm：愉園[7] vs 標準流浪[5]（深水埗運動場）

票價：$80及$30（長者及學生票）

註:[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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