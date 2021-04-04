因為左膝受傷休戰10仗的艾比迪（Joel Embiid）周六復出，取得24分及8個籃板球，協助76人於主場以122:113擊退木狼。

艾比迪在上月12日對巫師之役受傷，並因而錯過了10場比賽，期間76人取後7勝3負。這位四屆明星賽中鋒周六復出上陣約29分鐘，雖然手風平平，14投只中6球，包括在三分線外4投全失，但在罰球線上仍有17射12中的表現，合共得到24分。T夏理士（Tobias Harris）今仗為76人貢獻了全隊最高的32分，賓西蒙斯（Ben Simmons）與S米爾頓（Shake Milton）各得14分，薛夫居里（Seth Curry）也有13分進賬。

木狼方面，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）取得全場最高的39分，外加14個籃板球及5次助攻，今屆新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）亦有27分，但仍無法阻止球隊在近5仗中第4次落敗。

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