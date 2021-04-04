早前於邁阿密網球公開賽女單4強，直落兩盤不敵芭迪出局的5號種籽球手施維杜蓮娜，上周六就在IG上宣佈已經與法國球手蒙菲斯訂婚，而且施維杜蓮娜更在社交媒體上大晒鑽石戒指。

施維杜蓮娜與蒙菲斯這一對「網壇俠侶」，於2019年底開始交往後，二人一直打得火熱，而且更一起開了一個名為「g.e.m.s.life」的IG帳號，不時上傳二人的日常甜蜜照片。直至上周六，蒙菲斯終於決定向施維杜蓮娜求婚，而且後者亦答應，施維杜蓮娜就在IG寫上：「YES！我們永遠的開始。」

雖然34歲的蒙菲斯求婚成功，不過這位法國球手今年在澳洲公開賽首輪就慘遭淘汰，狀態有所下滑，在男單的世界排名亦下降至第14名。

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