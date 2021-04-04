剛與塘鵝簽下一份10日短約的I湯馬士（Isaiah Thomas），將會改穿24號球衣，向已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）致敬。

塘鵝周六透過Twitter宣佈，新加盟的I湯馬士將會穿上24號球衣，這位後衞隨即留言「Kobe!!!!」作回應，表示自己是為了向拜恩致意而選擇這個號碼。現年32歲的I湯馬士，初出道效力帝王時曾穿上22號球衣，之後又在其他球隊穿過3號、4號、7號及0號。

I湯馬士對上一次在NBA出場，已經是20年2月3日代表巫師上陣，他上季合共打了40場常規賽，場均得12.2分及3.7次助攻。由於塘鵝最近受到傷兵問題困擾，後衞赫特（Josh Hart）更因為右手拇指韌帶受傷，預料要休戰一段長時間，該隊最終決定簽入I湯馬士應急。根據賽程，他最快可於香港時間周一上午作客對火箭的比賽上陣。

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