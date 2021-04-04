當錫（Luka Doncic）周六攻入26分，協助小馬作客以109:87大勝巫師，連贏四場。

當錫今仗24次起手射入12球，合共得到26分，另外有8個籃板球及6次助攻，布朗臣（Jalen Brunson）有19分，添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）有16分，馬約奴域（Boban Marjanovic）亦有15分及12個籃板球。

在比爾（Bradley Beal）繼續因傷缺陣下，韋斯卜克（Russell Westbrook）是役得到26分及14個籃板球，但受制於小馬的嚴密防守，巫師全場只得87分，創下該隊今季新低，最終以22分之差大敗。

「我們在下半場的表現很好，第三節只失了20分，第四節亦只失了20分，這就是關鍵。當錫打得很出色，夏達威雖然有點飄忽，但他在末段入了兩個重要的三分球，成功拉開戰局。」小馬主教練卡利奧（Rick Carlisle）說。

早在今年一月已接種疫苗的卡利奧，上周五因為武漢肺炎病毒測試呈陽性反應，錯過了對紐約人的比賽，但其後證實結果為「假陽性」，令他得以復出領軍。

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