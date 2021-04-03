國際賽期後，不少強隊都接連失分，但曼城面對排第三的李斯特城，雖然讓部分主力休息，但依然能夠擊敗對手，對於今季英超冠軍，絕對走前了一大步。

老實說，看到曼城今仗的正選陣容，不禁令筆者擔心藍月能否獲勝，根度簡，貝拿度施華這些表現大勇的球員先列後備，更派出老將費蘭甸奴，更重要是，今季曼城的前鋒的入球能力較其他球員遜色已經是公開的秘密，但加比爾捷西斯和阿古路同時擔正。不過，其實球隊上半場的表現亦算相辦，奇雲迪布尼的多次施射，加上馬列斯右路的威脅，其實已經令李斯透不過氣，但李城上半場防守的確非常嚴密，令這場攻防戰未能分出勝負，而哥帥今仗安排洛迪卡斯簡迪和費蘭甸奴擔任雙防中，亦令球隊再回防時有更好的屏障，基本上李城要打上半場補時階段，才成功做出一次攻勢。

正所謂「久守必失」，特別是面對曼城這種級數的球隊，李城58分鐘亦失守，但令人較意外是，入球竟是今季正選上陣機會不多的班捷文文迪，更是用「私家Q」右腳。而曼城第二個入球更源自迪布尼一記漂亮正線打穿李城後防，同樣是級數的表現。

在這場賽事中，不得不大讚哥帥的勇氣和對球隊的了解，收起根度簡、史達寧和貝拿度施華等在國際賽期休息時間較少的球員，而剛代表英格蘭犯錯的史東斯，亦給予他休息的機會，免他有過大的壓力影響表現，再用雙防中穩健後防，結果球隊可「半力」下亦能順利贏波。再看看今個星期的賽事，其實不少大球會如車路士、祖雲達斯和巴黎聖日耳門都輸波或失分，但曼城卻能在前列大戰下亦能順利過關，表現亦不如其他球隊有下滑。如今英超奪冠都只是時間問題，但他們的歐聯對手多蒙特同日較早前亦輸波，相信周中的歐聯大戰，曼城再下一城的機會亦相當高。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波