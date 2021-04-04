由湖人球星勒邦占士（LeBron James）主演籃球動畫電影《太空也入樽2：全新傳奇》（Space Jam: A New Legacy）將於今夏上映，電影公司上周六終於發佈預告短片，當中更出現模仿LBJ效力熱火時，跟韋迪（Dwayne Wade）做出的經典快攻場面，相當惹笑。

《Space Jam 2》由占士和超級英雄電影《黑豹》導演Ryan Coogler攜手打造，講述占士為了拯救被擄走的兒子，要與Looney Tunes一眾卡通角色合作，參與一場外星籃球賽。占士早前已經透露，這是一齣講述親子關係的電影，預計會在今年7月16日在美國公映。除了LBJ之外，K湯遜（Klay Thompson）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）與尼拉特（Damian Lillard）等球星均有份客串。

《太空也入樽》電影於1996年初次面世，首集主角是「波神」佐敦（Michael Jordan），當時全球票房狂收2.5億美元。占士早前透露，在15年已獲邀在出演這套電影，但他當時認為自己未準備好做這件偉大的事情，所以便婉拒了。不過，隨着在商界與籃球壇的成就越來越高，LBJ終於答應參與演出。

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