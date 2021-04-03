最近開始做些教育工作，出席了幾個講座，都與體育傳媒有關。與學生們談談如何採訪、怎樣消化新聞材料撰寫文稿、還有過去以記者身份參與國際性大型體育盛事的種種，也少不免有些問答環節。當中被問得最多的問題，就是「當體育記者的必要條件」。

問題看似簡單，我卻想了很久很久。是專業新聞訓練？是上乘的拍攝和剪接功力？是雄渾聲線和生鬼旁述？最後，我的答案，是「鍾意」。

怎麼說呢？體育記者這工作，說簡單很簡單，但複雜起來又絕非1+1=2的必然因果。你可以於工作以外完全不碰體育，沒問題的，不看球賽不睇奧運都可以，一樣能夠當體育記者。只要有點常識，起碼知道足球主要用腳踢，報道時簡單交代「某某喺10分鐘射入成1:0」、「6分鐘後某某又頂入追番1:1」等「事實」就可以。小心一點的話，報道就不會出錯，也不會收到投訴。

不過，沒有犯錯是否就代表好？當然不是。換一個本身喜歡體育，甚至愛親身參與的人，他就能在報道中不止告訴別人「好睇」，而是「有乜咁好睇」。較少留意體育的人對運動這回事往往存在很深的誤解，以足球為例，許多人以為入球就是王道，報道時只剪輯入波一刻，喜歡體育的人就能告訴觀眾：入球者能建功，其主因可能是之前那5、6腳球不着地的傳球，又或者他有個識得1扭7繼而交出美妙助攻的隊友，相比之下，入波那腳可能還不如入球前的組織精采。

有打籃球經驗的人報道NBA不會只交代比數，因為他知道片段中那個看似簡單的交叉運球後急停跳射，其實需要有強勁的腹部核心肌肉力量，同時膝蓋亦受壓不少；愛長跑的人負責報道馬拉松，才不會老是剪輯起步和衝線部份，只有親身經歷過那42.195公里路程，方知道馬拉松的變數往往出現在35公里之後，因那時運動員的體能已消耗得八八九九，最易出現「撞牆」情況，亦往往是決定勝負的時刻。

只要夠喜歡，你會願意投入那個世界；喜愛一件事情，就會不顧一切的想把事情的皮紋肌理弄個明白。所有採訪和寫作技巧都可以教，惟獨「鍾意」是沒有人教得來。我掛在嘴邊的一句話：「你夠鍾意就得，因為鍾意，係大晒嘅。」

伍家謙

多媒體工作者

周日見報