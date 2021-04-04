巴黎聖日耳門（PSG）周六在法甲榜首大戰，主場一球不敵里爾，更領球隊失榜首跌至第二位。普捷天奴賽後更表示，目前要贏法甲冠軍比過去難了很多。

PSG在過去8季贏足7次法甲冠軍，球隊更坐擁尼馬和基利安麥巴比等球星，似乎聯賽冠軍是每位PSG教練的最低消費，不過自1月普捷天奴執教球隊後，各項賽事20場贏足14場，達7成勝率，但聯賽卻已經輸掉4場。賽後普帥表示：「目前要贏法甲變得比以前困難了，球隊的表現因為種種原因變得不太穩定。」

雖然球隊在法甲的表現欠佳，但在歐聯16強淘汰巴塞隆拿時的表現又不俗，普帥直言：「球隊的確缺乏穩定性，目前很難去判定失敗，球隊仍未展示出PSG應有的實力。我不擔心（被炒），我來這裏只有三個月時間，我們會戰鬥到最後，看看到時誰能贏下德甲。但目前，我們先要集中應付歐聯的賽事。」周三，PSG將會在歐聯8強首回合作客鬥拜仁慕尼黑。

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