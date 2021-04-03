精工在甲組的14年歷史，曾聘用近70名外援，當中不少是國腳級球員，其餘亦是公認有質素良將。而張遠透露班主黃創山在物色外上親力親為，試過親身到南韓挑選，加上精工本身有名氣且出手闊綽，吸引到如連尼加賀夫、海恩、穆倫、麥昆、東尼摩利及米曹等國腳級球員加盟。

張遠表示，黃創山為保證外援質素，70年代所簽入的卞鎬瑛、康基郁及金在漢等南韓外援全是親身飛到當地，看過表現才決定簽入，至於一眾荷蘭外援則透過教練盧保及足球經紀簽入。他說：「盧保在荷蘭有好好人脈，可以搵到將退休，但仍在狀態的國腳來港踢波，這是球迷之福，除荷蘭球員，也簽到澳洲國腳中鋒米曹，而這些大名球員肯來港加盟，與精工本身名氣有關，當年亞洲不是好多地方會搵外援，精工畀到錢，故邀請到國腳級外援加盟，現在回想是成功。」

雖然精工當年羅致不少國腳級外援，但平均月薪是3至4萬元，大名如蘇格蘭國腳中堅哥頓麥昆則約6萬元月薪，另安排他們住宿，而出名好波的「百厭仔」邦迪，周薪300鎊，大概萬多港元一個月，希活及鍾斯是球隊在高雲地利集訓時在預備組看過他們表現，這樣可避免入錯貨。「踢過曼聯的哥頓麥昆當年來港，因太太及兩名兒子一起來港，居住環境與英國有好大分別，要求住獨立屋，最後在康樂園租了月租28,000元的獨立屋讓他與家居住，總算解決居住環境問題。」張遠說。

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