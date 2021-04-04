天水圍飛馬周一下午3時在香港仔運動場上演的港超聯，全力出擊，誓破主場的冠忠南區，以報回首循環落敗之仇兼保住前四席位。

雖然上場以1:2不敵理文，但飛馬整體表現不差，而連敗後，目前8戰10分守在第4位，如想保住出戰爭標組，餘下賽程必須全力搶分。主教練郭嘉諾表示早前賽程緊密，多少影響陣上發揮，惟球隊正不斷進步，希望此戰能夠擊敗冠忠南區，重回勝軌。飛馬首循環主場以0:4主場不敵南區，該仗大敗主要是連輸幾球反擊，而這支地區隊近期表現確實比季初有進步，且看能否復仇成功。

南區上場以1:1逼和愉園後，總算終止復賽後的五連敗走勢，今仗重返主場迎戰飛馬，主教練兼球員列文認為只要保持上場的積極態度，相信很快可以重開勝利之門。他說：「球隊近績不理想，但上場展示出整體性，表現相當正面，只要保持這種積極性，很快可以谷底反彈。」前鋒夏志明坦言球隊處於艱難時期，球員都非常堅強，相信可以反彈。南區目前7戰5分居於榜末，今仗必須搶分以減護級壓力。澳洲前鋒卡希爾有機會重回正選陣容，與史提芬彭利拿在前線合作。

港超聯周一賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

3:00pm 冠忠南區[8] vs天水圍飛馬[4] 香港仔運動場

票價:$80及$30(長者及學生票)

註:[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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