周日英格蘭聯賽會（EFL）宣佈，今個月25日時間上演的英聯盃決賽，曼城在溫布萊球場迎戰熱刺的賽事，英國政府決定將這場賽事作為測試活動，因此允許8,000名球迷入場觀看這一場矚目大戰。

據EFL的聲明指，聯賽會將會向曼城以及熱刺提供一定比例的門票，這意味着兩軍的球迷都有機會入場為愛隊打氣，除此之外，其餘的門票就會分配給溫布萊球場身處的布倫特當地居民，以及英國國民保健服務（NHS）的醫護人員，用作答謝他們為抗疫作出的貢獻。此前有報道更提到，英超及英格蘭聯賽會有機會設立「疫苗護照」制度，只要已經完成接種疫苗的球迷就會獲發「疫苗護照」，這項計劃亦有機會在英聯盃執行。

另外根據英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）在Twitter公佈的消息指，除了25日舉行的英聯盃決賽之外，就連4月18日李斯特城對陣修咸頓的英足盃4強以及下月15日英足盃決賽也會作為測試活動，允許球迷入場觀戰。

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