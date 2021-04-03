周日英超尾場爆發大戰阿仙奴主場迎戰利物浦，原以為勢均力敵的比賽，下半場卻因紅軍後備入替的前鋒迪亞高祖達有所改變。這位近況大勇的葡萄牙前鋒先後射入兩球，加上穆罕默德沙拿亦建一功之下，作客助球隊以3:0大勝對手，現時追至落後第四位的車路士僅兩分。

雖然利物浦聯賽主場6連敗，但今場之前作客聯賽兩連勝兼未失一球，今仗有巴西前鋒羅拔圖法明奴傷癒回歸正選，而主隊阿仙奴則有隊長奧巴美揚以及拿卡錫迪擔正攻堅。雖然作客，但是役紅軍反客為主形勢完全佔優，只可惜輪番攻門均未能威脅兵工廠大門，上半場雙方打成0:0平手。

下半場戰情亦有大變化，主場阿仙奴僅得零星攻勢，而利物浦繼續圍攻，終在64分鐘取得成果。其時阿歷山大阿諾特右路傳中，後備入替安德魯羅拔臣的祖達於禁區接應升頂，雖然前後均有阿仙奴守將，但依然走甩這位葡萄牙前鋒讓其近門頂入先開紀錄。

僅4分鐘之後紅軍一次右路攻勢又得手，沙拿接應堤亞高艾簡達拿的直線跑贏對手的加比爾馬加希斯壓入禁區輕鬆射入增添比數。其時兵工廠大勢已去，全場僅得3次攻門亦未能威脅對手，相反利物浦越踢越有，82分鐘兵工廠一次後場傳送被阿諾特迫甩，沙拿接應後隨即交入禁區，祖達衝前勁射一腳埋齋，助客隊以3球大勝對手積49分，追至同日輸波的車路士的僅兩分；相反阿仙奴已被同日贏波的列斯聯追至同得42分，打入前四幾乎只有數字上可能。

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