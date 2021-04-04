周日英超早場，主場出擊的修咸頓雖先被般尼憑基斯活特的12碼和馬迪維達的入球，28分鐘就落0:2，但「聖人」半場前就憑倒戈的丹尼艾格斯1傳1射追成平手，下半場再靠列特文奠勝，成功以3:2反勝對手，全取三分。

般尼開賽就反客為主，1分鐘基斯活特引球推進後燙射，被對方門將費沙科士打撲出；9分鐘，派達斯禁區內傳中時被防守的獲加彼德斯鏟跌，球證查看VAR後判般尼12碼，基斯活特主射中鵠，12分鐘為球隊先開紀錄，今球亦是本季英超第100球12碼，共有83球進入。

28分鐘，般尼再下一城，球隊後場一記長傳，基斯活特頭槌後傳給馬迪維達，後腳左腳勁射破網，般尼領先至2:0。其後修咸頓壓上進攻，3分鐘後，禾特普斯傳給丹尼艾格斯，後者妙傳給史超活岩士唐撞射，為球隊追成1:2。臨完半場前3分鐘，列特文直線傳給艾格斯，他先假射擺脫一名飛鏟攔截的球員，再射破尼克普比的「大細龍」，半場就為球隊追和2:2。

換邊後修咸頓繼續搶攻，60分鐘，禾特普斯禁區頂的撞射中楣底彈出不入，2分鐘後岩士唐射門省中人改變後仍被尼克普比神勇救出。66分鐘修咸頓一次突擊，艾格斯擺脫兩名守將後勁射再被普比救出不遠，禾確特接球後傳中給尾傳的列特文窩利破網，助球隊反超前3:2。其後基斯活特的燙射和近門頭柱又被費沙科士打撲出，補時階段，修咸頓本有再入一球的機會，但後備入替的查阿當斯單刀射不中目標，最終修咸頓以3:2反勝對手。

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