周日英超賽事，熱刺作客挑戰紐卡素。紐卡素雖然靠祖連頓的入球先開紀錄，不過隨即在4分鐘內被哈利卡尼連入兩球反超前，但紐卡素於下半場尾段靠祖爾韋洛克追成2:2平手，熱刺痛失兩分後亦錯過升上前4的機會。

此役領隊摩連奴沿用了國際賽前以2:0擊敗阿士東維拉的陣容，前線派出哈利卡尼搭檔卡路士雲尼斯奧斯，翼鋒加利夫巴利與傷癒的孫興民則先列後備，後防就派上坦根加及祖朗頓兩名年輕小將。開賽早段兩隊的節契較慢，紐卡素於19分鐘出現一次黃金機會，杜韋加爾頭槌被洛里斯撲出不遠，前者補射又再被洛里斯擋出，令主隊錯失領先機會。終於戰至28分鐘，熱刺後場出現傳球失誤，桑恩朗達夫助攻祖連頓禁區內破網，打破自己14場的入球荒。

惟紐卡素領先不足1分鐘，球隊在防守上出現失誤，被哈利卡尼捉住機會在門前輕鬆追成平手，4分鐘後卡尼接應尼當比利的直線，在禁區右側射入今季英超第19球，亦在射手榜上力壓穆罕默德沙拿升上首位，半場助熱刺領先2:1。

雙方換邊再戰，熱刺換入孫興民希望加強攻力，不過兩軍戰情陷入膠着。67分鐘坦根加禁區內頭槌攻門被米基爾阿米朗護空門，3分鐘後祖連頓接應傳中控定後的射門又偏出。熱刺84分鐘有過一次快速反擊，只可惜卡尼的射門中柱彈出，不過1分鐘後，韋洛克在門前補射為紐卡素追成2:2，最終兩隊各得一分。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波