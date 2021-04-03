【本報訊】傑志上周六在港超聯前列大戰於1,872名球迷面前藉安永佳及加維蘭各入一球，以2:0擊敗理文，以4分領先少打1場的東方龍獅。

比賽至18分鐘始出現攻門；傑志中場基爾頓右角球傳中，丹恩奴域一頂高出。理文上半場最佳機會是李康廉禁區近射撻Q，半場踢成0:0。易邊後，理文以鄭兆鈞入替李康廉，戰至54分鐘，基爾頓右路罰球傳入禁區，安永佳頭槌頂入其季內第11球，傑志領先1:0。戰至67分鐘，丹恩奴域前場傳交右路無人看管的加維蘭，這名前西班牙小國腳控定施射遠柱下角入網，傑志領先2:0至完場，2隊經過之前3場打和後，今次終分出勝負。

安永佳成為「空中霸王」，再次以頭槌為傑志入球，他賽後表示：「這是一場重要的勝仗，東方和理文是最強對手，知道今場是大戰，當是決賽踢。」重返傑志的艾力士今仗後備上陣，安永佳指不怕隊內競爭增加，指球隊多一位好球員是好事。

頭場晉峰對東方龍獅賽事於青衣運動場上演，今仗為放寬入場人數到球場可容納人數75%的首場賽事，上兩仗在此場上演的賽事爆滿，今仗反得588名球迷入場。東方只派盧卡斯及利馬兩位外援上陣，亦將5位平日較少出現在球員名單的U22球員列入後備，為周三的菁英盃決賽做準備，上半場憑費蘭度及利馬的入球領先2:0。

易邊後，當計分牌顯示47:01時，球迷再次拍掌一分鐘，掌聲完結不久，費蘭度就在50分鐘改寫紀錄成3:0。此時東方的菁英盃適齡球員陸續上陣，其中U22的王力威在67分鐘推大位起腳，禁區內的辛祖加一腳改變方向入網。76分鐘，U22球員鄭子森傳中，王力威用大腿撞入，攻入其首個聯賽入球，最終東方以5:0輕取晉峰。東方主教練李志堅賽後表示：「這是最理想的結果，能全取三分，亦有空間予小將上陣。」

至於今季負面消息不斷的愉園，今午三時在深水埗運動場上演的港超聯誓破標準流浪，以求打開聯賽勝門，為周三菁英盃決賽造勢。