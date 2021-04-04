球星「偷食」已非新鮮事，但好像早前曼城右閘基爾獲加搭上的真人騷模特兒Lauryn Goodman一樣，現在的「二奶」不愛馬上公開涉事球星的名字，向傳媒爆料時先吊一吊公眾癮，而這次被爆料的是一位英超已婚球星，在得知對方懷孕後即拋棄對方，對9個月大的私生女也不聞不問。

這次的「二奶」Jaqueline Sousa，經常在不同商業活動中出任女司儀，未知是否在工作中認識了這位英超球星。她接受英國《太陽報》獨家專訪時，表示那位在2019年成婚的英超球星，與她秘密交往兩年，即使在結婚當晚仍傳短訊給她：「他儘管那天結婚，或者之後和新婚妻子度蜜月，也一直傳短訊給我。」

「雖然他結婚那天，我已和他說必須斬纜，但他還叫他的兄弟傳短訊給我，說他對我非常着緊，然後度蜜月期間，他還在手機買了額外數據，確保當他回來時，我還會在他身邊......」Jaqueline Sousa繼續爆料：「他告訴我，結婚不代表一切，他愛的是我，而且在他度蜜月期間，還為我和我的朋友付費享受一個五星級的假期，然後他還送了我一間公寓。」

Jaqueline坦言在這位球星結婚後，兩人還一直保持地下情，而且對方控制慾甚強，不讓她和其他男性單獨接觸，直至19年年尾，她證實懷孕了，對方就出現態度一百八十度轉變。「我沒有想到他會處理得那麼差，尤其他還曾經說過希望我倆會有一個孩子，但在我懷孕3個月後，也許他的妻子也意識到有我的存在，他開始不理我了，好像我們沒有認識過一樣，使我後來患了抑鬱，甚至失去了工作，因為我真的徹底心碎了。」

Jaqueline表示她沒有要求對方要完全負上父親的責任，不會公開他的身份，但只是希望對方可提供經濟援助：「我在懷孕半年後才再次和他取得聯繫，一名為他工作的人告訴我，會為我提供最後三個月的經濟支援，直到孩子出生。」她表示這筆錢只是對方想讓她「封口」，但金額少得可憐，而且在孩子出世後至今9個月，沒有再聯繫她，也促使她決定聘請律師為自己討回公道，向對方和對方的球會發了律師信，要求對方做DNA親子鑒定。

「他到現在還在找藉口拖延時間，不肯做DNA鑒定，他已原形畢露了。就像他以前和我秘密交往時一樣，騙他的妻子說要去操練或和隊友集宿，編造很多古怪的理由，其實就是為了和我見面。」關於Jaqueline口中這位賤男，網民眾說紛紜，有人猜是曼城球星馬列斯和阿仙奴中場格列沙加，但兩人都不是2019年成婚，反而熱刺射手哈利卡尼，正是該年夏天與青梅竹馬的女友姬蒂拉埋天窗。

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