周六英超賽事，列斯聯主場迎戰包尾的錫菲聯。列斯上半場靠着積夏里遜的入球先開紀錄，雖然錫菲聯憑賓奧斯邦補射追成平手，可惜下半場有後衞積基爾卡自擺烏龍，最終列斯在主場2:1戰勝錫菲聯。

開賽11分鐘，錫菲聯後場失誤被列斯球員搶走腳下球，拉芬夏比洛尼在右路輕鬆壓入禁區內橫傳，積夏里遜在無人看管下射成1:0。領先後的列斯聯繼續強攻對手，令錫菲聯一直處於捱打狀態，31分鐘積夏里遜獲得一次半單刀機會，可惜射門被蘭斯達爾用腳擋出。戰至上半場補時階段，奧利華麥貝尼禁區內勁射被改變方向，賓奧斯邦補射雖然被艾寧用身體擋出，惟皮球已完全越過白界線，因此入球有效，錫菲聯半場前追成1:1。

兩隊易邊再戰，下半場甫開賽積夏里遜在左路傳中，老將積基爾卡解圍時將球踢入自家龍門，令錫菲聯再度落後1:2，根據Opta統計，積基爾卡以38歲229日的年紀，成為自2001年以來在英超賽場上擺烏龍的年紀最大球員。領先一球在手的列斯及後有不少反擊機會，可惜最後一腳欠奉，最終保持着2:1的比數全取三分。

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