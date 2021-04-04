新聞球隊愉園今午在港超聯憑巴西外援米基爾完場前梅開二度，以2:1反勝標準流浪，打開聯賽勝門，並為周三對東方龍獅的菁英盃決賽打下強心針。

爭取聯賽開齋的愉園在深水埗運動場689名球迷面前再遇流浪，排出主攻陣容，前線由尼日利亞前鋒羅拔奧度拍艾迪比帝，而米基爾及小將伍家揚從後支援；涉歧視球證羅碧芝的守衞林衍廷復出，守門員謝家榮則首度為愉園把守最後一關。

至於流浪有巴西中堅法蘭度及前鋒祖連奴復任正選，但中堅基藍馬及前鋒亞加斯圖續缺陣，另外，港腳陳肇鈞正選串連前線及中場。開賽初段，流浪佔到較多控球，但未能組織太多埋門。21分鐘，愉園艾迪比帝接應傳送入楔禁區單刀射門，但被流浪守門員盧兆崎出迎封出。37分鐘，愉園伍家揚及查理史葛射門，不是欠角度便是被盧兆崎沒收。39分鐘，流浪反擊，祖連奴接應播磨浩謙右傳中門前撞入，助流浪領先，不過祖連奴這次埋門腳被謝家榮踢傷，要由黃駿軒入替。

易邊後，愉園未能攻破流浪防線，而流浪有機會擴大優勢，可是林學曦、黃駿軒及法蘭度先後失機。85分鐘，愉園米基爾突入禁區施射，為球隊追平1:1。之後，流浪守衞鍾昇霖禁區內解圍時踢中米基爾，球證何煒昇判罰12碼，米基爾射入，愉園在補時反勝流浪2:1，打開聯賽勝門，並以8戰8分升上第5位，流浪輸波跌落第6位。愉園守衞葉卓文表示，和波是較合理賽果，而菁英盃決賽前贏波可提升球員爭標信心。流浪守門員盧兆崎認為鍾昇霖解圍踢中米基爾不應判12碼。

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