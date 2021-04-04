車路士周六於英超早場10人應戰下慘負西布朗2:5，是繼2011年10月後首次在英超主場比賽失5球。上「車」後終經歷首敗的主帥杜曹，賽後承認球隊踢得鬆散，但也希望藉今場敗仗，可以喚醒一班藍戰士在周中的歐聯8強大戰中反彈。

杜曹賽後表示願承擔責任，但也批評了球員在堤亞高施華29分鐘領紅牌後，越踢越走樣：「11打11時，我已經不是很滿意，但考慮到剛踢完國際賽，又是英超早場賽事，那時感覺還能接受，沒有思考太多。不過，球員一直沒有在壓力下適應自己的位置，在後半場出現了一些嚴重的失誤，最終拿了紅牌，也付出了代價，其實我們可以透過時間去適應，但球隊的反擊顯得太草率，在後半場的組織也過於鬆散，很多不必要的犯錯，錯過了可以提早結束比賽的機會。」

在接替林柏特後，杜曹經歷了14場不敗，現在走勢告一段落，他謂：「是我的責任，難以接受的賽果，但除了往前看，別無其他方案。希望我們可以回想這場比賽的失誤，然後將它視之為一次喚醒自己的動力，醒來後就要面對新一場挑戰，但對我而言，己隊沒有因自大或不夠努力而落敗，經歷14至15場比賽後，我不能失去對球員的信任，反而是時候誠實一點，冷靜一下，找到一起解決的方法才重要。」

據報杜曹原本半場是想換走前鋒迪姆華拿，讓美臣蒙特入替，怎料上半場建功的基斯甸普列錫拉傷腿筋，結果被迫以蒙特換入這位美國隊長，打亂了杜曹的部署。車仔周三將於歐聯作客波圖踢8強首回合，未知普列錫屆時是否趕及傷癒候命。

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