周六法甲上演榜首大戰，賽前兩隊同分的球隊對碰，巴黎聖日耳門主場鬥里爾，最終里爾憑約拿芬大衛上半場的入球一箭定江山，作客一球小勝PSG上榜首。尼馬今仗連番失機外，更在臨完場前兩黃一紅被逐。

兩支球隊曾在上月於法足盃碰頭，當時PSG主場3球淨勝對手晉級，今仗PSG更有尼馬傷癒後首次正選上陣，與基利安麥巴比、迪馬利亞和摩斯堅恩組成最強的進攻組合。開賽6分鐘，迪馬利亞左路傳中，尼馬門前半車身的施射卻不中目標，7分鐘後，PSG禁區頂有罰球機會，尼馬主射亦高出。19分鐘，PSG更被里爾一次攻勢得手，伊干尼右路突破，約拿芬大衛禁區內勁射破網，為里爾領先1:0，雖然他在34分鐘因傷退下火線，但里爾亦帶住一球優勢回更衣室。

換邊後，落後一球的PSG繼續主攻，但迪馬利亞和尼馬的施射都未能為球隊扳回比分，78分鐘更被對方打反擊，可惜最後一腳耶馬士的射門被基羅拿華斯救出。補時階段，已有一面黃牌的尼馬心急，在皮球出界後用手推跌對方的堤亞高迪查路，球證向兩人同時出示黃牌，雙雙被逐，最終PSG主場一球不敵里爾，被對手奪走榜首兼領先三分。

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