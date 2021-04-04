自從阿迪達上任阿仙奴領隊後，之前四戰對利物浦法定時間取得1勝2和1負的戰績，而且更在社區盾互射12碼擊敗對手捧盃。不過，周六主場對利物浦一戰阿迪達麾下的兵工廠卻遭技術性擊敗，毫無還擊之力下以0:3慘敗一場，賽後這位西班牙籍主帥為敗仗向球迷道歉，並願意承擔敗仗責任。

今仗阿仙奴兩位小將布卡約沙卡及伊美路維同樣缺陣，阿迪達排出球會史上三位最貴收購尼高拉斯比比、奧巴美揚，以及拿卡錫迪同時正選為今季首次，同時有近期人氣馬田奧迪加特坐鎮中場。然而，全場下來阿仙奴踢得極為被動，最具威脅埋門亦只有後備入替的薛迪索拉斯禁區外起腳被艾利臣比加接實。結果兵工廠全場僅得3次埋門2次中框，控球率亦只得35%，全方位被紅軍壓制。賽後BBC的評論亦不留情面，直至阿仙奴全場做得最好的地方就是將0:0維持至60分鐘後。

主帥阿迪達受訪時就為大敗向球迷道歉，並願意承擔敗仗責任，「利物浦任何方面都比我們優勝，我就此向球隊的工作人員以及球迷道歉，這是我的責任。坦白說，我對於球隊的表現感到吃驚，這已經與缺少了誰無關，我們實在踢得太差，實在令人難以接受。」周中阿仙奴就在歐霸盃中硬碰布拉格斯拉維亞，而贏得歐霸盃已幾乎成為來季阿仙奴出戰歐聯的唯一途徑，阿迪達希望球員們屆時可以挺身而出，「這是個挑戰，而挑戰帶來機會，我們必須要勇氣挺身而出接受挑戰。」

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