巴西球星尼馬二月初因大腿內收肌受傷缺陣超過一個月，周六巴黎聖日耳門（PSG）法甲對里爾一戰這位29歲前鋒終於復出，不過狀態未操起之下表表平平。而且比賽尾段更因推跌對手後衞堤亞高迪查路，領第二張黃牌被球證逐離場，其後更與同樣被逐的迪查路口角，更情緒失控地險與對方在更衣室通道大打出手。

尼馬趕及在歐聯八強大戰拜仁慕尼黑前復出，不過周六一戰表現認真麻麻，全場7次起腳僅得1腳中框，而且面對里爾極為硬淨的防守，出現多達24次在其腳下失控球權，只僅次於迪馬利亞的26次。下半場早段已經領第一張黃牌的尼馬，臨完場前更因一次與對手堤亞高迪查路爭波，在界外推跌對方被球證罰第二張黃牌，兩人雙雙被逐。

二人被逐之後，由場邊走回更衣室的一段路不停口角。差不多走到更衣室通道時尼馬更失去理智，開始推撞附近的工作人員，其後更試圖衝前打迪查路，幸好當時已有球場的保安在場，立即將二人分開未有導致大打出手的場面出現。

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