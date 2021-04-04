英超榜首曼城周六惡鬥爭冠路上其中一個大挑戰「三哥」李斯特城，結果靠下半場左閘班捷文文迪以及前鋒加比爾捷西斯各建一功，以2:0擊敗對手，報季初慘敗2:5的一戰之仇。尚餘7場聯賽下，球隊只要再取11分即可重奪失落一季的英錦標，主帥哥迪奧拿賽後亦不禁表示擊敗李城後向奪冠踏出非常重要一步。

經歷國際賽賽期後，哥迪奧拿大膽將根度簡、史達寧、貝拿度施華，以及祖奧簡斯路等主力收起先列後備，今季只打過8次正選的法國後衞班捷文文迪獲得正選機會。而這位近季失寵的左閘今仗下半場58更憑一記乖巧扣橫射大位助藍月先開紀錄。賽後哥帥表示，他選擇讓部份主力休息，今仗派出一些平常較少上陣機會的球員上陣，但這些球員用表現回報他的信任，相信亦包括有士哥的文迪。

現時曼城拉開少踢兩場的曼聯17分之多，只要球隊贏多4場冠軍就手到拿來，所以哥帥賽後都表示今仗贏波是向冠軍邁進一大步，「對比其他比賽我更喜歡贏得英超，我們已經非常、非常接近冠軍。在沒有球迷之下我們踢出如此犀利的表現，我永遠不會忘記這個球季。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波