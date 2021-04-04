周日英超賽事，阿士東維拉主場迎戰富咸。富咸憑着下半場泰朗明斯一次自殺回傳，由阿歷山大米祖域射入單刀領先，不過後備入替的維拉中場馬莫特查斯古特在3分鐘內梅開二度，加上奧尼屈堅斯在尾段埋齋，助球隊3:1反勝富咸。

急需搶分護級的富咸開賽初段反客為主，令到維拉防線一直受壓，8分鐘阿歷山大米祖域在禁區內一腳掃射，不過被門將達米安馬天尼斯撲出。維拉站穩陣腳後後兩隊開始互有攻守，可惜雙方遲遲未有取得入球，本來上半場補時階段勒美拿在禁區內鏟跌奧尼屈堅斯，球證直指12碼點，不過經VAR查核後球證取消吹罰，富咸逃過一劫且兩隊半場互交白卷。

兩隊易邊後再戰，不過雙方戰情陷入膠着，而且節奏明顯較上半場慢。戰至61分鐘，泰朗明斯回傳時送大禮，讓米祖域獲得單刀機會並扭過馬天尼斯後射成1:0，助富咸打破僵局。戰至78分鐘，明斯將功補過在左路傳中，查斯古特在禁區內撞射追成1:1平手，2分鐘後輪到富咸後防失誤，令基倫戴維斯在右路傳中，尾柱的查斯古特無人看管的情況下再入一球，加上87分鐘屈堅斯接應隊友傳中再入一球，最終協助維拉於主場3:1反勝富咸。

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