再度當選巴塞隆拿會長的拿樸達已正式上任，而他亦開始落實選舉承諾作出改革，其中由2019年開始擔巴塞拉瑪西亞（La Masia）青訓營主管的荷蘭名將古華特據報已獲通知季後就要離開，其位置應會由另一巴塞名將阿歷辛高取代。

其實拿樸達的改革早已開始，之前法律部主管邦迪（Roman Gomez Ponti）和職業運動主管蘇拿（Albert Soler）都已離開巴塞，而多間傳媒都報道，球會也已經通知古華特，將在季後約滿的他將不獲續約。換言之，這位荷蘭著名前鋒將要離開擔任兩年的職位。

今年44歲的古華特由1998年至2004年效力巴塞，上陣257場射入122球，他2008年起開始執教生涯，但多是擔任助教，包括曾任阿爾克馬爾、布里斯班獅吼和荷蘭國家隊助教，並在16/17球季擔任法甲巴黎聖日耳門的足球總監。古華特由2018年至2019年任喀麥隆國家隊助教，到2019年7月擔任拉瑪西亞主管至今。

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