英超曼聯對葡超士砵亭的球員向來情有獨鍾，先後收購了基斯坦奴朗拿度、蘭尼和般奴費南迪斯等球星。至於下一位可能加盟紅魔的士砵亭兵，或會是該隊左後衞紐奴文迪斯阿歷山大。有傳媒報道，曼聯對這位新晉葡萄牙腳十分有興趣，除了願意付轉會費外，還同意將今季才加盟的巴西左後衞阿歷士迪尼斯借予士砵亭。

據葡萄牙傳媒Record報道，一名「英格蘭使者」早前代表曼聯出訪士砵亭，向後者提出收購紐奴文迪斯阿歷山大，並表示願意將阿歷士迪尼斯列入交易內。消息指士砵亭對建議心動，因為紅魔除了願意付4,000萬歐元（約3.65億港元）轉會費外，士砵亭還可借用阿歷士迪尼斯借用一年，而且為了能達成協議，曼聯更願意負擔阿歷士迪尼斯下季部份薪金。

今年只有18歲的紐奴文迪斯阿歷山大是士砵亭的另一超新星，在3月底世界盃外圍賽葡萄牙3戰取得2勝1和不敗，紐奴文迪斯阿歷山大三仗都有上陣，當中兩場更任正選。據了解，曼聯收購他的行動，更得到B費的同意。至於今季才由另一葡超球會波圖加盟曼聯的巴西國腳阿歷士迪尼斯，雖一度取得正選席位，但隨着隊友兼英格蘭國腳勞基梳爾今季表現大勇，28歲的他近期已淪為後備。

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