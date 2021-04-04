周日英超賽事熱刺作客紐卡素，熱刺未能把握領先2:1優勢，在尾段被後備上陣的紐卡素中場祖爾韋洛克射入追平2:2，錯失升上前四的機會。

熱刺領隊摩連奴今場沿用了國際賽前以2:0擊敗阿士東維拉的陣容，前線派出哈利卡尼搭檔卡路士雲尼斯奧斯，翼鋒加里夫巴利與傷癒的孫興民則先列後備，後防就派上坦根加及祖朗頓兩名年輕小將。開賽早段兩隊節奏較慢，紐卡素於19分鐘出現黃金機會，杜韋加爾頭槌被洛里斯撲出不遠，前者補射又再被洛里斯擋出。

28分鐘，熱刺後場出現傳球失誤，桑恩朗達夫助攻祖連頓禁區內破網，打破自己14場的入球荒。惟紐卡素領先不足兩分鐘，球隊在防守上出現失誤，被哈利卡尼把握機會在門前輕鬆追成平手，四分鐘後卡尼接應尼當比利直線，在禁區右側射入今季英超第19球，在射手榜上力壓穆罕默德沙拿升上首位，半場助熱刺領先2:1。

雙方換邊再戰，熱刺換入孫興民加強攻力，67分鐘坦根加禁區內頭槌攻門被米基爾阿米朗護空門，三分鐘後祖連頓接應傳中控定後射門又斜出。卡尼85分鐘射門中柱，紐卡素大難不死有後福，隨即由阿仙奴借將祖爾韋洛克射入追平2:2完場。另外，今月25日上演的英聯盃決賽，熱刺在溫布萊球場對陣曼城的賽事，英國政府允許8,000名球迷入場觀看這場決賽。

同日早場修咸頓主場對般尼，般尼憑基斯活特的12碼和馬迪維達的入球，28分鐘就領先2:0，但「聖人」半場前就憑倒戈的丹尼艾格斯1傳1射追成平手，下半場再靠列特文奠勝，成功以3:2反勝全取3分。

文：王杰