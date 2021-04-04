曼聯周日在英超主場迎戰白禮頓，開賽初段雖然被倒戈的韋碧克先拔頭籌而落後，但憑着拉舒福特和格連活特（綠木）於下半場先後建功而以2:1反勝對手，穩佔聯賽榜第二位。

格連活特今場開賽8分鐘在禁區內施射中柱，未能為曼聯先開紀錄。5分鐘後，前紅魔前鋒韋碧克接應馬奧比右路傳中在小禁區邊頭槌攻門，雖然曼聯門將甸恩軒達臣將球擋出，但韋碧克頭槌補中為白禮頓頂成1:0。韋碧克成為了第一位倒戈曼聯能取得三個英超入球的前紅魔球員，另外兩球是在2016年2月及2017年5月效力阿仙奴時射入。

曼聯儘管形勢佔優，但上半場沒有一次射門中龍，是自2019年8月對水晶宮以來在首次在英超聯賽中上半場沒有射門中目標，完半場以0:1落後。換邊後曼聯傾力反撲，戰至62分鐘由拉舒福特接應般奴費南迪斯傳球在禁區內射入而扳平1:1。83分鐘，保羅普巴在禁區內抽射但時機不對，皮球彈地後綠木近門頂入，助曼聯後來居上以2:1反勝白禮頓。

全取3分的曼聯目前30戰分得60分，落後少賽一場的榜首隊曼城14分，但領先第二位的李斯特城4分，穩佔聯賽榜第二位，白禮頓以32分續居第16位，與降班區距離6分。

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