精工在甲組的14年歷史，曾聘用近70名外援，當中不少是國腳級球員，其餘亦是公認有質素良將。張遠透露班主黃創山在物色外援上親力親為，試過親身到南韓挑選，加上精工本身有名氣且出手算闊綽，吸引到如連尼加賀夫、海恩、穆倫、麥昆、東尼摩利及米曹等國腳級球星加盟。

張遠指黃創山為保證外援質素，70年代所簽入的卞鎬瑛、康基郁及金在漢等南韓外援全是親身飛到當地，看過表現才決定簽入，至於一眾荷蘭外援則透過教練盧保及足球經紀簽入。他說：「盧保在荷蘭有很好人脈，可找到將退休，但仍在狀態的國腳來港，這是球迷之福，除荷蘭球員，也曾簽澳洲國腳中鋒米曹，這些大名球員肯來港加盟，與精工本身名氣有關，當年亞洲不是很多地方會找外援，加上精工肯大灑金錢，故邀請到國腳級外援加盟，現在回想是很成功。」

$28,000租獨立屋予麥昆

雖然精工當年羅致不少國腳級外援，但平均月薪是3至40,000港元，大名如蘇格蘭國腳中堅哥頓麥昆則約為月薪60,000元，另安排住宿，而出名球技出眾的「百厭仔」邦迪，周薪300鎊，大概萬多港元一個月，希活及戴夫鍾斯（退役後曾任卡迪夫城領隊）是球隊在高雲地利集訓時在預備組看過他們表現，避免誤入次貨。

「踢過曼聯的哥頓麥昆當年來港，因太太及兩名兒子一起來港，居住環境與英國有很大分別，要求住獨立屋，最後在康樂園租了月租28,000元的獨立屋讓他們居住，總算解決居住環境問題。」張遠說。