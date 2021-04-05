據意大利傳媒報道，祖雲達斯會長阿涅利周日與球隊的前教練艾基利在意大利佛羅倫斯秘密會面，據報前者可能會邀請休息接近兩年的艾基利「出山」重返祖雲達斯，接替成績不振的現任教練派路。

據意大利《都靈體育報》報道，阿涅利在上周末邀請艾基利到他位於佛羅倫斯的別墅會面，兩人在周日更一同觀賞了拖連奴對祖雲達斯的都靈打吡，估計阿涅利有意邀請這位53歲教練回巢領軍。

艾基利曾經在2014至2019年期間執教祖雲達斯，協助球隊贏得5次意甲和4次意大利盃冠軍。這位意大利教頭2019年離開祖雲達斯後一直處於休假狀態，過去兩年亦傳出過拒絕了皇家馬德里、巴黎聖日耳門、車路士和阿仙奴等歐洲豪門的邀請。

雖然祖雲達斯早前表明支持派路繼續領軍，並指這位前意大利國腳來季會繼續留隊，不過意大利傳媒就指老婦人仍然觀察着派路的表現，更指祖雲達斯本周對拿玻里的賽事將會對派路的去留起關鍵決定。

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