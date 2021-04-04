上周六英超尾場Big 6大戰，阿仙奴主場迎擊利物浦，利物浦在下半場換入迪亞高祖達充當奇兵，這名24歲射手後備上陣3分鐘，即接應回勇的阿歷山大阿諾特（TAA）傳中頂入先開紀錄，最終助利物浦大勝3:0，顯示出祖達對利物浦的重要性

文：尊嘉

作為爭奪來季歐洲賽資格的「六分波」大戰，兩隊均盡派大牌前鋒鬥攻，其中利物浦有「埃及文明」穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴正選，阿仙奴亦派三名貴價兵奧巴美揚、拿卡錫迪及尼高拉斯比比攻堅，不過利物浦成功反客為主，形勢全面佔優，惜上半場多番攻門仍未能破關，兩隊半場互交白卷，阿仙奴左閘基蘭泰爾尼更勇戰受傷。

紅軍見到「車」尾燈

下半場紅軍繼續圍攻槍手，但仍苦無破關之法，61分鐘領隊高普調入近況大勇的迪亞高祖達，配合「埃及文明」一同攻堅。剛在國際賽代表葡萄牙上陣2場頂入3記頭槌入球的祖達，後備上陣僅三分鐘即接應阿諾特右路傳中，身高僅1米78的他再次銅頭破網，助利物浦打破缺口。68分鐘，沙拿接應法賓奴泰華利斯的直線，壓入禁區射成2:0；82分鐘，阿仙奴後場傳送被阿諾特搶斷，沙拿接應後隨即交入禁區，祖達衝前勁射，助紅軍3:0擊敗阿仙奴，賽後只落後第4位的車路士2分，反觀阿仙奴距離藍戰士達九分差距，爭取來季歐聯資格幾近幻滅。

今場成為後備奇兵的祖達，加盟紅軍之初表現不錯，惜去年12月因膝傷缺陣長達3個月，紅軍在英超戰績亦由第二位一直下滑，幸上月成功復出的祖達回復狀態，近4場代表葡萄牙及利物浦上陣轟入6球，成紅軍季尾衝刺的額外火力。祖達表示：「今仗賽事十分重要，我說過球隊要爬升更高位置，就要贏下每場比賽，如果我們做到就很大機會殺入前四，在英超取勝很困難，但我們做到了。」

祖達又稱，不論是正選或後備上陣，都準備好為球隊帶來影響力。事實上，祖達今季在英超上陣13場，勝率為54%，更攻入八球，反觀其缺陣的17場聯賽，勝率僅得41%（見附表），可見祖達對於利物浦的重要性。

高普大讚回勇TAA

至於高普亦極滿意球隊表現：「我們踢得非常出色，阿仙奴全場從未進入過比賽之中。」對於今季飽受批評的右閘阿諾特，今仗表現回勇兼為祖達送上先開紀錄的助攻，高普賽後亦點名讚賞這位22歲小將，並「暗寸」早前未有徵召阿諾特入伍的英格蘭領隊修夫基：「阿諾特的傳中實在無與倫比，他再次展現自己的級數，不過我不想再談他沒有入選的事，這是修夫基的決定。阿諾特的狀態很好，如果有人說他不夠好的話，我只能說他看錯了。」